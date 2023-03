Medeiros critica decisão que libera indicação de políticos para empresas estatais

O deputado federal José Medeiros (PL-MT) criticou a decisão que suspendeu a necessidade de aplicação de quarentena de 36 meses para a indicação de políticos para atuar na direção de empresas estatais, como a Petrobras. A alteração em trechos da Lei das Estatais ocorreu após decisão monocrática do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal (STF), que atendeu uma representação do PCdoB para flexibilizar as indicações políticas.

Medeiros afirma que liberar indicações para os postos de comando das estatais de pessoas que ocuparam cargos públicos ou atuaram nos últimos três anos em partidos políticos ou campanhas eleitorais é um retrocesso no modelo de governança das empresas públicas.

O parlamentar disse que a alteração na Lei das Estatais deve voltar a ser pauta no Congresso Nacional nos próximos dias, pois a mudança provoca insegurança jurídica e possíveis prejuízos financeiros uma vez que as regras de compliance e de governança são necessárias para o bom desempenho das estatais.

A mudança na Lei das Estatais libera as indicações políticas-partidárias em um universo de até 587 cargos. Segundo informações do Ministério da Fazenda, são 272 postos nas diretorias executivas e 315 no conselho de administração das estatais.