Medeiros sai em defesa de Bolsonaro e Michelle e diz que PT utiliza politicamente caso de joias

No quadro CNN Dois Lados desta segunda-feira (6), o deputado federal José Medeiros (PL-MT) saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no caso das joias apreendidas pela Receita Federal e garantiu que não existe temor com relação aos desdobramentos do caso. Para ele, o PT, está utilizando politicamente a situação.

“Bolsonaro deixou claro que é um presente que não foi pedido, nem recebido. Vejo mais espuma do que Chopp nesse tema. O que estamos vendo é politização do fato e os adversários utilizam isso para se santificar”, declarou Medeiros. Ele acrescentou ainda, que os procedimentos com relação a entrada das joias que o governo Saudita enviou de presente para Michelle Bolsonaro no Brasil devem ser explicados pelo ex-ministro de Minas e Energia [Bento Albuquerque] e seus auxiliares, mas ressaltou que o ex-presidente e a ex-primeira-dama não tinham conhecimento do presente e de seu valor.

O parlamentar disse ainda, que não existe nenhuma preocupação de Bolsonaro e seus aliados com as investigações sobre o caso, uma vez que o gabinete pessoal da Presidência da República tentou recuperar os presentes para encaminhá-los para o acervo público da presidência.