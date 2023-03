Menina de 12 anos que sumiu após marcar encontro pela internet é encontrada

Policiais da DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros) encontraram a adolescente Alessandra Rangel Coelho Santana, de 12 anos, que estava desaparecida desde o dia 6.

De acordo com a Polícia Civil, a menina foi achada em São Luís, capital do Maranhão, na terça-feira (14), com apoio de agentes da polícia maranhense.

Durante as investigações, a partir de levantamento de dados de inteligência, a DDPA concluiu que ela teria ido para a cidade e fez contato com a Polícia Civil local para que fizessem ações de busca.

Alessandra teria saído de casa em Sepetiba, na zona oeste, e foi para o nordeste após conhecer um homem de 25 anos por uma rede social.

Segundo as investigações, ele teria vindo ao Rio de Janeiro para buscá-la. Na semana do sumiço, familiares disseram que ela foi vista pela última vez com um homem próximo ao colégio onde estudava.

Em nota, a Polícia Civil informou que os crimes cometidos pelo homem serão apurados pelas polícias dos dois estados.