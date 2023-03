Menina de 13 anos fica ferida após acidente com caminhão no Dom Osório

Uma menina de apenas 13 anos, que estava de bicicleta, ficou ferida após se envolver em um acidente com um caminhão por volta das 11h desta segunda-feira (27) no residencial Dom Osório, em Rondonópolis – MT. Ela usava uniforme escolar.

Segundo informações, a menina seguia pela rua Barão do Rio Branco, sentido centro-bairro, e o condutor do caminhão no sentido contrário. O condutor do caminhão teria então cruzado o canteiro central para acessar a rua dos Jatobás, momento em que houve a colisão lateral.

O Samu foi acionado e levou a menina que quebrou um dente, teve um corte na boca e estava muito confusa. Ela foi levada ao Hospital Regional.