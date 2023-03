Menino de 13 anos é espancado por ao menos 10 colegas em escola estadual

Um menino de 13 anos foi espancado por ao menos dez colegas dentro da sala de aula na Escola Estadual Maestro Fabiano Lozano, localizada na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, na tarde da última segunda-feira (20).

As agressões ocorreram durante o intervalo entre as aulas. De acordo com a Secretaria de Educação do estado, “a diretoria de ensino centro sul vai apurar a conduta da equipe escolar para o esclarecimento dos fatos”.

Ainda em nota, a pasta explica que os pais do estudante agredido foram acionados para diálogo, proteção e providências e realizará nesta quarta-feira (22) uma ação de mediação com os outros alunos envolvidos, responsáveis e a comunidade escolar.

Já a Secretaria de Segurança Pública explicou em nota que policiais do 36º DP (Vila Mariana) solicitaram à escola e aos responsáveis do adolescente mais informações sobre o ocorrido.

Além disso, o órgão afirmou que, “após a conclusão dos trabalhos policiais, o caso será encaminhado à Vara da Infância e Juventude”.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do adolescente.