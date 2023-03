Menor é apreendido suspeito de participar de homicídio e atuar no crime de tráfico de droga

A Polícia Judiciária Civil de Tangará da Serra cumpriu nesta terça (28), um mandado de busca e apreensão representado pelo Delegado Adil Pinheiro de Paula do Departamento de Combate ao Tráfico.

A busca e apreensão foi deferida pela 2° Vara Cível, em desfavor de um menor de 15 anos, e a apreensão foi cumprida na residência da avó do jovem.

A busca foi cumprida com auxílio dos Investigadores do Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) devido a suspeita da participação do menor no homicídio de Tamir Torres Sturm, o que se confirmou durante entrevista com o menor na presença de sua genitora, que confessou sua participação no homicídio.

Além disso, na casa do menor foi encontrado entorpecente de pasta base de cocaína. O menor e sua genitora foram conduzidos e ouvidos pelo Delegado Plantonista Jailson Peres da Silva.

Apreensão:

18 invólucro plástico pronto pra venda de pasta base de cocaína

01 invólucro de maconha

01 invólucro grande com várias porções de pasta base de cocaína

02 celulares

Valor comercial aproximado do entorpecentes R$ 2000,00