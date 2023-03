Ministério Público protocola Adin contra aumento do IPTU em Rondonópolis

O procurador Geral de Justiça, Deosdete Cruz Junior, protocolou nesta sexta-feira (17), uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) contra o aumento do IPTU proposto no Município de Rondonópolis. Segundo o documento, o aumento é desproporcional.

No dia 23 de junho de 2022 foram publicadas as Leis Complementares nº 384, 385, 387, 388 e 389 que veicularam mudanças no Anexo XI do Código Tributário da cidade, implementando majorações nos valores do metro quadrado de diversos setores imobiliários.

De acordo com o Código Tributário Municipal, o valor do metro quadrado antes da vigência da publicação das Leis Complementares nos setores fiscais 98 e 99 era de R$ 216,67 e de R$ 297,50, respectivamente, ao passo que, com o advento das modificações, os setores passaram a ter como valor do metro quadrado R$ 516,73 e R$ 709,50, respectivamente.

De acordo com o procurador geral, a majoração do IPTU de Rondonópolis trará enorme impacto social e terá efeito contrário ao pretendido pela municipalidade, ja que a súbita mudança dos valores implicará em inadimplência.

Ele requereu ao Tribunal de Justiça a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da norma.