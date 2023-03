Ministro Barroso é internado em UTI após cirurgia de emergência

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, está internado na UTI do hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde se recupera de uma cirurgia de emergência. Barroso foi internado no fim de fevereiro para uma intervenção de fechamento de uma hérnia incisional, uma espécie de recuperação na cicatrização de uma cirurgia anterior.

Barroso chegou a participar por vídeo da sessão do STF de 1º de março. Entretanto, houve dois episódios de obstrução intestinal que exigiram dois novos procedimentos. Segundo o STF, a recuperação do ministro “está dentro do esperado e, em breve, ele deve deixar a UTI, para facilitar a observação médica”.

O ministro é acompanhado pelos médicos Cassio Gontijo, do Sírio-Libanês de Brasília, e Fabio Ferreira, que viajou de São Paulo para Brasília para acompanhar o quadro de Barroso.

Em janeiro deste ano, Tereza Barroso, esposa de Barroso, faleceu após complicações decorrentes de um câncer primário na cabeça do fêmur. Ela deixou os filhos Luna Van Brussel Barroso e Bernardo Van Brussel Barroso.

No começo do mês, o ministro Nunes Marques também foi internado após ter passado por cirurgia intestinal. O procedimento fez parte da revisão de uma cirurgia bariátrica realizada por ele em 2012.