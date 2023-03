Monte Verde (MG) é eleito, pelo segundo ano consecutivo, um dos destinos mais acolhedores do País

Em um novo reconhecimento que comprova o status de quem hoje figura entre as principais rotas do turismo nacional, Monte Verde (MG) foi eleito o terceiro destino mais acolhedor do Brasil no prêmio anual Traveller Review Awards 2023, organizado pela plataforma Booking. O distrito de Camanducaia só ficou atrás de Porto de Galinhas (PE) e de Penedo (RJ), primeiro e segundo colocados, respectivamente.

Este é o segundo ano consecutivo em que Monte Verde está entre os principais destinos do país. Em 2022, o distrito ficou em primeiro no ranking nacional e em 6º no mundial, sendo o único representante brasileiro no top 10. Monte Verde já havia figurado entre as dez localidades turísticas votadas como as mais hospitaleiras do planeta em 2020, quando conquistou a nona posição.

“É com grande orgulho que recebemos mais este reconhecimento. No último ano, estivemos entre os dez destinos mais acolhedores do mundo. Agora, conseguimos nos manter por mais um ano entre os top 3 nacionais, demonstrando que estamos trilhando o caminho certo no desenvolvimento do turismo sustentável, buscando potencializar a nossa região e, ao mesmo tempo, preservar a nossa natureza, cultura e hospitalidade”, afirma Rebecca Wagner, presidente da MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região).

A PESQUISA

No Traveller Review Awards 2023, a Booking usou como base 240 milhões de avaliações de viajantes reais e, também, encomendou uma pesquisa independente, com a participação de 1.206 entrevistados no Brasil, feita de maneira on-line em julho do ano passado.

SOBRE O DESTINO

Com natureza abundante, culinária requintada e vasta história cultural, o tradicional destino turístico do Sul de Minas, localizado a mais de 1,6 mil metros de altitude na Serra da Mantiqueira, tem se tornado, nos últimos anos, protagonista no turismo nacional, atraindo visitantes de todo o país, principalmente na temporada de inverno e no período natalino. Somente no último ano, o Natal nas Montanhas recebeu mais de 200 mil visitantes.

Conhecido também pelas suas temperaturas predominantemente amenas e pela tranquilidade, Monte Verde conta com aproximadamente 14 mil leitos, distribuídos entre hotéis, pousadas e chalés. A sua condição geográfica, com o clima tropical de altitude, contribui para a manutenção da natureza preservada, com lindos bosques de Araucária. No inverno, a temperatura atinge valores negativos, principalmente em julho.