Moradores e comerciantes da Rodovia do Peixe pedem linhas de ônibus coletivo

Lembrada pelas paisagens que margeiam o Rio Vermelho, a Rodovia do Peixe é um dos principais pontos turísticos de Rondonópolis-MT. A região abriga cerca de 3 mil moradores e possuí diversas empresas e, atualmente, não tem linhas de ônibus do transporte público que atendam o local. Esse é um pedido que a Associação Comercial e Empresarial Rodovia do Peixe (Acerp) tem feito à Autarquia Municipal de Transporte Coletivo (AMTC).

Segundo o presidente da Acerp, Osmair Freitas, o lugar é o lar de milhares de famílias e “aos finais de semana, devido o potencial turístico da região, a movimentação de pessoas triplica”, enfatiza o presidente, que pede da AMTC a criação de linhas que atendam a região.

“Temos trabalhadores, alunos e moradores que precisam de transporte coletivo para se deslocar até a cidade”, explica Osmair que acrescenta: “lembrando que o único transporte público da nossa região é o transporte escolar, mas que não atende 100% da demanda, pois alunos que estudam no horário matutino, simplesmente não tem transporte”.

O presidente da Acerp acredita que o transporte público poderia contribuir para o turismo local. “Nossa região é frequentada por milhares de turistas anualmente e se tivesse uma linha regular de transporte público, acreditamos que fomentaria nosso principal setor que é o turismo”.

Procurada, a assessoria da AMTC esclarece que a proposta da Associação demandará um planejamento feito pela Autarquia. Abaixo a nota completa enviada à reportagem do AGORA MT:

A Autarquia Municipal de Transporte Coletivo (AMTC) informa que para criar linhas específicas para a Rodovia do Peixe e destinar alguns ônibus de sua frota a realizarem essa rota seria necessário um planejamento, já que esse itinerário foge do perímetro que os coletivos atendem rotineiramente.

Assim, a fim de dar andamento ao pedido feito à AMTC informalmente por um habitante da Rodovia do Peixe, é preciso que uma comissão de moradores dessa área apresente um ofício de forma a documentar a demanda da população local, possibilitando, assim, que a Administração Municipal tenha um instrumento concreto para dar seguimento à solicitação e posterior elaboração de projeto para atender a comunidade dessa área.