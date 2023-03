Morre líder comunitária, Hilda Furacão

A líder comunitária, Hilda Francisca Do Nascimento, popularmente conhecida como “Hilda Furacão”, morreu nesta quarta-feira (1), em Rondonópolis (MT).

Hilda esteve há quase 30 anos na presidência na tradicional Vila Olinda e ficou conhecida após prestar diversos serviços em toda região Salmen, uma das localidades mais populosas de Rondonópolis.

O presidente do Sanear, Paulo José, publicou uma nota de pesar.

NOTA DE PESAR

Rondonópolis perdeu hoje uma grande cidadã. Hilda Francisca, conhecida carinhosamente como Hilda Furacão, deixa para todos nós um exemplo de luta e comprometimento com as causas do movimento comunitário.

Atuando com dignidade ela contribuiu para que nosso município aliasse desenvolvimento com justiça social.

Neste dia triste manifestamos nosso pesar, desejando que Deus ampare amigos e familiares confortando a todos diante desta perda inestimável.