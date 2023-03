Motociclista bate em caminhão estacionado e fica gravemente ferido com traumatismo craniano e fratura exposta

Um motociclista se envolveu em um acidente com um caminhão e ficou gravemente ferido com traumatismo craniano, corte profundo no pescoço, além de fratura exposta. A colisão de forte impacto aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira (01), no bairro Jardim Atlântico, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações de testemunhas, um caminhão estava estacionado na rua Mário de Andrade, local que é bastante movimentado e em determinado momento, um motociclista de 47 anos perdeu o controle e bateu na traseira do veículo parado.

Com o forte impacto, o motociclista foi lançado ao chão e ficou gravemente ferido.

Uma ambulância avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada, socorreu a vítima e a levou para o Hospital Regional.

Conforme informações dos socorristas, a vítima teve ferimento grave no pescoço, além de traumatismo craniano e fratura exposta no joelho.