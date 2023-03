Motociclista fica ferido após bater na lateral de carro na Avenida Brasil

Um jovem de 19 anos ficou ferido após um acidente envolvendo uma moto e um carro, na Avenida Brasil, na manhã deste sábado (18), na Vila São Sebastião, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações, o condutor do carro seguia pela Avenida Brasil e quando sinalizou que ia entrar na Rua São Sebastião foi surpreendido pelo motociclista que seguia em alta velocidade, passou por cima do canteiro e bateu no carro.

A equipe do SAMU foi acionada e encaminhou a vítima para o Hospital Regional com lesões na perna. O motorista do carro permaneceu no local e prestou assistência.