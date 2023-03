Um motociclista ficou gravemente ferido, com várias fraturas expostas, após se envolver em um acidente na tarde desta segunda-feira (20) na MT-358, entrada de um assentamento em Tangará da Serra.

De acordo com o motorista do carro, o motociclista seguia na frente, ambos no mesmo sentido, quando ele tentou fazer a conversão para entrar no assentamento, momento em que houve a batida de forte impacto.

Mesmo com as graves lesões, o motociclista foi socorrido pelo Samu ainda consciente.