Motociclista realiza manobra indevida e fica ferido em acidente

Uma pessoa ficou ferida em um acidente que envolveu um carro e uma moto, no Anel Viário por volta das 17h, desta quarta-feira (15) no município de Barra do Garças-MT.

Conforme informações, o condutor da motocicleta seguia no Anel Viário e o motorista de um carro Gol no mesmo sentido um pouco mais atrás. Em determinado momento o motociclista realizou uma manobra indevida com uma conversão da direita para a esquerda e então, aconteceu a colisão entre os dois veículos.

Com o impacto da batida, os veículos tiveram estragos e o motociclista precisou ser socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para uma unidade hospitalar.

O condutor do carro não se feriu.