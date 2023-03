Motociclista tem perna dilacerada após invadir preferencial e causar acidente

Um motociclista invadiu a preferencial e ficou gravemente ferido com a perna dilacerada após causar um acidente com um veículo Voyage. A colisão de forte impacto aconteceu na noite deste sábado (25), no bairro Jardim Belo Panorama, em Rondonópolis-MT.

No carro Voyage branco estava o motorista com o filho, um adolescente. Eles estavam no Estádio Luthero Lopes assistindo um jogo de futebol e voltavam para a casa pela avenida Euclídes José da Silva, que é preferencial.

O motociclista estava sozinho em uma Titan de cor azul e seguia pela rua da Saudade quando invadiu a preferencial e causou o acidente.

A ambulância avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, a equipe realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para o Hospital Regional.

A vítima teve a perna direita dilacerada e corre o risco de ser amputada.

O motorista do carro e o filho não se feriram.