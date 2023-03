Motociclista tem traumatismo craniano após bater violentamente em carro no Anel Viário

Um motociclista teve um traumatismo craniano após sofrer um acidente no final da manhã desta quinta-feira (30) no bairro Granville, em Rondonópolis-MT. Duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas no socorro do motociclista, que estava com uma pequena porção de cocaína no momento da colisão. O motorista do veículo envolvido no acidente não feriu.

Segundo informações apuradas no local, o condutor da moto seguia na pista paralela ao Anel Viário Conrado Sales de Brito, quando atingiu a lateral da frente um carro fiat uno. O motorista relatou que, devido ao mato alto, não conseguiu ver o motociclista. Ele permaneceu no local e prestou socorro.

Duas equipes do Samu foram mobilizadas no atendimento do motociclista. A primeira chegou ao local do acidente e, ao perceber a gravidade da situação, pediu apoio à segunda. Os socorristas já estavam a caminho do hospital com o motociclista quando a outra ambulância, com o médica, os encontrou. Rapidamente houve do paciente entre as viaturas e ele foi levado ao Hospital Regional.

A Polícia Militar foi chamada e apreendeu um pequena porção de cocaína que teria caído do bolso do motociclista no momento da colisão.

O motorista do carro é mecânico e estava indo encontrar um cliente quando aconteceu o acidente. Ele não se feriu.