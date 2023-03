Motorista de aplicativo é encontrado morto dentro de carro com bilhete de que seria pedófilo

Um motorista de aplicativo foi encontrado morto com marca de tiros na manhã desta quinta-feira (23) no bairro Morada do Bosque, em Sorriso – MT. Ele não teve o nome divulgado.

O corpo foi encontrado no banco de trás do carro que estava caído em um buraco em uma estrada de terra.

Dentro do veículo a polícia encontrou um bilhete que seria relacionado a motivação do crime. “Motivo da morte: Ele é pedófilo, abusou da minha filha sexualmente e gente assim merece morrer, como aconteceu com ele. Agora vai abusar de menina menor no inferno”, constava no bilhete.

A última chamada feita no celular foi 1h da madrugada.

A Polícia Civil tenta esclarecer o caso.