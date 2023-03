Motorista fica ferido após carreta carregada de palete tombar em rodovia

Carreta carregada de paletes tomba e deixa motorista ferido. O acidente aconteceu nesta sexta-feira (03), no Km 310 da BR 070, em Primavera do Leste-MT.

Não há informações de como ocorreu o acidente devido ser uma pista reta.

O condutor seguia sozinho pela BR-070, transportando carga de palete.

Após o tombamento, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros estiveram no local e socorreram a vítima com ferimentos leves.

A vítima foi socorrida consciente foi encaminhada para uma unidade hospitalar.