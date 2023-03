Motorista fica preso às ferragens e morre após colisão entre carretas

Um motorista de 34 anos morreu após um acidente envolvendo duas carretas, neste domingo (5), na MT-020, a 75 km de Paranatinga (MT) sentido a cidade de Canarana (MT). O veículo conduzido pela vítima estava carregado com soja e capotou.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para retirar o corpo do motorista que ficou preso às ferragens.

A morte foi constatada pela equipe do SAMU.

O motorista do outro veículo envolvido no acidente não ficou ferido e foi conduzido para a Delegacia para a confecção do Boletim de acidente.