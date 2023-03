MT Saúde adere à campanha nacional sobre prevenção do câncer colorretal

O MT Saúde aderiu à campanha nacional “Março Azul”, que tem como objetivo conscientizar a população da importância do diagnóstico e do tratamento precoce do câncer colorretal, bem como estimular a sua prevenção.

Com o mote “Saúde é prevenção. Cuide de você, evite o câncer de intestino”, a campanha é uma iniciativa das Sociedades Brasileiras de Endoscopia Digestiva (Sobed) e de Coloproctologia (SBCP), juntamente com a Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG).

O mês de março é conhecido pela cor azul-marinho em conscientização ao câncer colorretal, o terceiro tipo de maior incidência no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), ficando atrás apenas dos de mama e próstata.

A doença ocorre devido a tumores que surgem no intestino grosso, também chamado de cólon, e no reto, região final do trato digestivo e anterior ao ânus. Pelo menos 16 mil pessoas em Mato Grosso devem ser diagnosticadas com câncer colorretal em 2023, conforme estimativa do Inca.

“O objetivo da ação, que encontra em Mato Grosso apoiadores, como é o caso do plano MT Saúde, é dar destaque ao assunto para que informações sobre medidas preventivas e o diagnóstico precoce alcancem todas as camadas da sociedade”, comentou a presidente do MT Saúde, Misma Thalita dos Anjos.

Sinais da doença

O médico gastroenterologista e endoscopista Roberto Barreto, credenciado ao plano MT Saúde pela Clínica Vida, comenta que uma das característica mais evidentes da doença é que a maioria dos tumores surgem como pequenas elevações na parede do cólon ou do reto e apresentam crescimento lento.

“O câncer colorretal pode levar muitos anos para se tornar maligno. Seu maior problema é que ele não apresenta sintomas nos estágios iniciais”, diz o especialista que também é presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva em Mato Grosso (Sobed/MT).

Conforme o médico, quando os sintomas aparecem, ainda que possam variar, surgem na forma de diarreias, fezes mais escuras, afiladas ou pastosas; náuseas e vômitos, perda de peso repentina, dores na região anal, entre outros sinais.

“A boa notícia é que o câncer no intestino é uma doença prevenível, tem tratamento e é curável, desde que o caso seja detectado precocemente. Ao sinal de qualquer suspeita é essencial que o paciente procure um profissional de sua confiança para fazer o diagnóstico adequado”.