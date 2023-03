Mulher é presa após pedir carona e servir de isca para roubar carreta

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar (PM) suspeita de integrar uma quadrilha de roubo de carretas, neste domingo (5), no KM 285 da BR-364, em Jaciara (MT). Ela foi usada como isca dos ladrões para atrair um motorista. Dois suspeitos fugiram.

Conforme informações, a PM foi acionada e quando chegou na rodovia o motorista do caminhão que estava carregado com 40 toneladas de fertilizantes (adubo) relatou que deu carona para a suspeita que estava em um Posto no Distrito de Boa Vista e pediu uma carona até o município de Cuiabá (MT).

O motorista relatou ainda que durante o percurso, a suspeita pediu para ele parar o caminhão dizendo que precisava urinar. Com o caminhão parado, a suspeita abriu a porta do passageiro, momento que dois indivíduos com armas de fogo em punho entraram na cabine e tentaram render a vítima dizendo que era um assalto e levariam o caminhão.

Diante da situação, a vítima abriu a porta do motorista e saiu correndo, ato que chamou a atenção de outros caminhoneiros, que pararam no local e ligaram para a Polícia Militar.

Os suspeitos entraram em pânico e fugiram entrando no matagal.

A suspeita foi localizada, detida e encaminhada até a Delegacia de Polícia.

Os dois suspeitos ainda não foram localizados.