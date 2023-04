Mulher fica com faca cravada na cabeça após ser agredida por desconhecido

Uma mulher de 22 anos ficou com uma faca cravada na cabeça após ser agredida no Gama, no Distrito Federal, na noite desta quinta-feira (30). Ela foi levada às pressas para o Hospital de Base de Brasília. O suspeito, de 23 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

A mãe da vítima, que preferiu não se identificar, disse que a filha passou por uma cirurgia e passa bem. À Record TV, ela afirmou que a vítima não conhecia o suspeito do crime. “Esse homem não era namorado dela, eles não se conheciam. Ele estava drogado e fez o que fez”, conta.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi encontrado nos fundos de casa, após a corporação receber uma denúncia que indicava o local. Segundo as investigações, o homem estava visivelmente “transtornado” e sob efeito de drogas.

A corporação diz que, ao ser questionado sobre a motivação do ataque, o suspeito não deu justificativa. Segundo os militares, o suspeito tem passagens por diversos crimes e já havia sido preso anteriormente. O homem foi detido e levado à 20ª Delegacia de Polícia Civil, no Gama.

A Polícia Civil informou que o caso continua em apuração e é tratado, inicialmente, como homicídio tentado. A investigação está por conta da 14ª Delegacia de Polícia, na região central do Gama.