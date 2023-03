Mulheres da segurança pública de MT participam de ‘Encontro Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher’

Mulheres policiais das forças de Segurança Pública de Mato Grosso estão em Brasília representando o estado, no Encontro Nacional de Segurança Pública e Enfrentamento à Violência Contra Mulher, promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre os dias 20 a 22 de março, em Brasília.

O evento que encerrou, nesta quarta-feira (22), teve como foco o debate entre integrantes da Segurança Pública de todo o país sobre temas como “Especialização no atendimento às mulheres em situação de violência na segurança pública”.

O compartilhamento de práticas inovadoras de enfrentamento à violência contra mulheres, especialização do atendimento em situação de violência e os desafios para a integração no atendimento à mulher vítima, estão entre outros temas abordados no encontro.

A investigadora da Polícia Civil de Mato Grosso e integrante do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da Associação Brasileira de mulheres de carreira jurídica de MT, Andréa Guirra, foi uma das palestrantes do evento, ocasião em que falou sobre as boas práticas e a atuação da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica Contra a Mulher de Barra do Garças e Pontal do Araguaia.

“Participar de evento como esse, onde se discute segurança pública e enfrentamento à violência contra as mulheres nos traz esperança de que podemos mudar a realidade dessas vítimas e ainda prevenir que outras mulheres sejam novas vítimas”, disse a investigadora.

Entre outras representantes da Segurança Pública de Mato Grosso estava, a delegada da Polícia Civil, Jannira Laranjeira, coordenadora do Plantão de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e Sexual de Cuiabá, a Coronel Francyanne Lacerda representando a Polícia Militar, a Coronel Vivian Rizziolli Corrêa representando o Corpo de Bombeiros Militar, a Perita Alessandra Carvalho representando a Politec e a Ten Cel Monalisa Furlan representando a Secretaria de Estado de Segurança Pública.