‘Mutirão de Cidadania’ estará em Acorizal nesta segunda-feira (20)

O Governo do Estado, por meio da secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf), realiza mutirão na segunda-feira (20.03) voltado para a prevenção e combate à violência doméstica no município de Acorizal, com o projeto Ônibus Lilás e outros serviços de cidadania. Os moradores de Acorizal serão atendidos no Centro de Convivência Laura Figueiredo de Sá, das 8h às 17 h.

A secretária interina da Setasc, Grasielle Bugalho, afirmou que essa ação faz parte da programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher, celebrado anualmente no dia 8 de março.

“O mês de março está repleto de ações direcionadas às mulheres. Aguardamos a presença das moradoras de Acorizal no mutirão, que contará com a equipe do Ônibus Lilás. Todos os detalhes desta programação foram idealizados pela primeira-dama Virginia Mendes, que tem o olhar social voltado para a prevenção e o combate à violência doméstica, além de serviços de cidadania”, disse a secretária interina Grasielle Bugalho.

Encorajar para uma nova vida

“O projeto do ônibus Lilás é importante porque o propósito desta ação é promover políticas públicas e ações voltadas aos direitos das mulheres. Nós precisamos intensificar essas ações, para além de garantir a segurança, encorajar as mulheres que vivem em situação de violência doméstica a saírem dessa situação e ter uma nova vida”, explicou a primeira-dama Virginia Mendes.

O mutirão de cidadania, com a participação da equipe técnica multiprofissional do projeto Ônibus Lilás, sob a coordenação da secretaria adjunta de Direitos Humanos da Setasc, começou no dia 1º e segue até o dia 31 de março. A programação prevê atividades de roda de conversa e palestra voltadas para a prevenção e o combate à violência doméstica. Também serão realizados exames oftalmológicos; emissão de carteira do idoso; foto 3×4; plastificação de documentos e requerimento de 2ª via de documentos pessoais; orientação jurídica pelo Procon estadual e atendimentos pela equipe do Sine.

De acordo com o secretário adjunto de Direitos Humanos, Kenedy Dias, a previsão é de atender nesse grande mutirão mais de 1,5 mil mulheres em situação de vulnerabilidade social. A programação conta com a parceria dos municípios, por meio dos seus profissionais da pasta de Assistência Social municipal.

Entre outras ações da Setasc que contemplaram o município de Acorizal está a entrega de cestas básicas, que de 2020 a 2022 totalizou mais de R$ 456 mil de investimentos. Já a entrega de cobertores, cofinanciamento, Programa SER Família Emergencial, filtros de barros, entre 2019 a 2022 somam mais de R$ 2,5 milhões destinados à assistência social.

A equipe de profissionais do projeto Ônibus Lilás realizou mais de 10 mil atendimentos em cerca de 50 municípios no período de 2019 a 2022. Até o momento, o mutirão já atendeu moradores dos municípios de Santo Antônio de Leverger; Barão de Melgaço; Distritos da Guia e do Coxipó do Ouro; e Bairro Renascer, em Cuiabá.