Mutirão oftalmológico atende mais de cem crianças em Rondonópolis

Crianças da rede municipal de ensino estão sendo atendidas em mutirão oftalmológico no Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz (Hospital de Retaguarda). Além da consulta médica está sendo realizado o pedido de óculos de grau.

O projeto está em andamento desde 2022, quando foi realizada a triagem oftalmológica nas escolas por meio do teste de Snellen quando é verificada a acuidade visual. A equipe de saúde que realiza a ação passou por capacitação do médico oftalmologista Tácio Pierre como parte do programa Saúde na Escola com atuação das unidades básicas de saúde e do departamento de Gestões Programáticas.

“Através do teste a gente identifica a necessidade ou não da criança passar por uma consulta. A gente já conseguiu triar aproximadamente 90% das escolas, então já tem uma boa demanda de atendimento”, explicou o gerente do departamento de Ações Programáticas, Leonardo Campos.

A equipe da unidade de saúde da atenção primária onde a criança pertence devido a região que mora ou até mesmo a própria escola na qual o aluno está matriculado comunica as famílias e grande parte delas comenta não ter percebido a necessidade do uso de óculos.

A ação possibilitou o atendimento médico oftalmológico para mais de cem crianças e ainda está em andamento, dessa forma muitas crianças passarão pelo teste na escola e aquelas que fizeram o teste e necessitam de atendimento especializado devem aguardar serem chamadas.