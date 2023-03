Negociações da BR-163 com os bancos devem ser assinadas em abril

As negociações com os bancos para a concessão da BR-163, no trecho de 850,9 quilômetros, devem ser assinadas no mês de abril para que o estado possa assumir a rodovia através do MT Par, segundo o senador Wellington Fagundes (PL).

“O governo do estado está com um recurso na conta de R$ 1 bilhão para colocar em prática. Esse é o compromisso assinado”, afirma o senador.

Em setembro do ano passado, o Governo de Mato Grosso recebeu a confirmação do Tribunal de Contas da União (TCU) para assumir, pela MT Par, a concessão da rodovia da divisa com Mato Grosso do Sul até Sinop.

BR-163

Alguns dias depois, em 04 de outubro de 2022, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Concessionária Rota do Oeste assinaram o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para a transferência do controle acionário do trecho.

A BR-163 é a principal rota de escoamento da produção agropecuária de Mato Grosso, é conhecida nacionalmente como a “Rodovia da Morte”. O nome é em razão do grande número de acidentes que ocorrem no trecho.

Sendo assim, pontua o senador, quem fica responsável pelas reformas da BR ainda é a Rota do Oeste através do MT Par. Dessa forma, a Odebrecht sai e entra na nova sociedade auxiliada pelo governo. “Assim, o governo do estado vai aportar os recursos porque já foi feito todo o entendimento com a ANTT que desobriga de R$ 1 bilhão de empréstimos e multas o valor inflacionado”, explica Fagundes.

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Eduardo Botelho (União Brasil), lembra que o governador do estado, Mauro Mendes (União Brasil), já adiantou bem as negociações em Brasília (DF) e que é só uma questão de tempo para aguardar as reformas.