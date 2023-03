Neymar perde quantia milionária em aposta durante live

Neymar não teve sorte nesta terça-feira (28). Além de ter o perfil no Twitter hackeado, o camisa 10 do PSG também perdeu quantia milionária em um site de apostas online. Durante uma live no Facebook, o jogador brasileiro decidiu tentar a sorte em um jogo de azar e a brincadeira acabou custando 1 milhão de euros, cerca de R$ 5 milhões.

A reação do jogador foi registrada na internet e gerou grande entretenimento para os espectadores da live. Ainda em processo de recuperação de lesão no tornozelo, o camisa 10 da seleção brasileira investe parte do tempo livre durante o processo na realização de lives.

Com seu jeito descontraído e alegre, Neymar levou tranquilamente a grande perda no site. Após perceber que havia perdida tamanha quantidade em menos de uma hora de jogatina, o atacante brincou com a situação e simulou choro ao som da música tema do filme Titanic.

– Vou fazer um canal no YouTube, como entrar nos ferro (risos). Essa aí ninguém (perder 1 milhão de euros) ninguém nunca fez – brincou o brasileiro.

Perfil hackeado

Pouco tempo depois em que encerrou a transmissão ao vivo, Neymar teve o perfil da sua conta no Twitter hackeado. Ao todo, o invasor conseguiu realizar quatro postagens usando o nome do atleta. Após poucos minutos, o acesso do criminoso foi encerrado e as mensagens publicadas na web apagadas.