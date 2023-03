Nome limpo

O governo federal pretende lançar, na semana que vem, o “Desenrola”, programa que visa renegociar as dívidas de mais de 40 milhões de brasileiros, retirando-os das listas da Serasa e dos SPC’s da vida e devolvendo-os para o mercado de consumo. A medida foi apresentada pela primeira vez pelo então candidato à Presidência da República, Ciro Gomes, e incorporada por Lula no segundo turno das eleições do ano passado. Na prática, os devedores com dívidas de até R$ 5 mil poderão quitar seus compromissos com um financiamento do governo, que pode ser pago em até 60 meses, com juros subsidiados.

Claro que, em um primeiro olhar, o projeto só trará benefícios. Primeiramente, porque as empresas receberão pelos serviços prestados ou produtos fornecidos, reforçando seus caixas para investimentos. Depois, porque os milhões de brasileiros reabilitados a acessar crédito irão às compras, aquecendo a economia. Estima-se que 60% do Produto Interno Bruto do país derive do consumo das famílias. Por fim, milhões de pessoas terão a autoestima muito melhorada depois de saírem das listas dos negativados.

No entanto, eu preferiria que nosso povo fosse educado quanto à vida financeira. Vou explicar. Imagine um péssimo motorista. Ele estaciona em fila dupla, anda na contramão de direção, avança o semáforo, excede o limite de velocidade, realiza ultrapassagem em local proibido, não realiza a manutenção dos itens de segurança do veículo e, para cada infração, há um fiscal do trânsito como testemunha para aplicar-lhe uma multa. Esse motorista não precisa que o Detran parcele os débitos das multas que recebeu; ele precisa ir para a auto escola, ora!

Claro que muita gente acaba atrasando as contas por intercorrências inesperadas: a doença de um familiar, o carro que foi roubado, a perda do emprego durante a pandemia etc. Mas grande parte dos devedores figura nas listas dos órgãos de proteção ao crédito por pura falta de planejamento ao realizar as compras. “Limpar” o nome não resolve de todo o problema, já que ela pode voltar a se entupir de dívidas se não mudar seus hábitos de consumo.

Talvez fosse o caso de oferecer cursos gratuitos sobre vida financeira pessoal a todos. Na verdade, eu gostaria de ver isso sendo ensinado a nossas crianças na escola, ainda em tenra idade. Criança precisa aprender sobre meio ambiente, sobre trânsito, sobre o perigo das drogas e sobre finanças também! Informações simples na infância sobre como funciona o dinheiro e como se orientar na vida financeira evitariam transtornos incríveis na fase adulta.

Eu não tive esse tipo de educação e aprendi errando. Minhas filhas, acredito que vendo meus erros, não passarão por nada disso. Que mais crianças aprendam sobre a vida financeira, sem precisar errar para isto!