Nove em cada dez declarações de IR já entregues têm imposto a restituir

Do 1.373.505 de declarações do Imposto de Renda 2023 enviadas ao banco de dados da Receita Federal no primeiro dia de entrega, 87,2% têm direito a restituição. Conforme o balanço apresentado até as 20h57 desta quarta-feira (15), 6,4% dos documentos tinham imposto a pagar, e os 6,4% restantes não têm imposto.

Entre as unidades da Federação, São Paulo (124.023), Rio de Janeiro (124.023) e Minas Gerais (113.234) lideram a quantidade de entrega das declarações. Já Amapá (93,28%), Tocantins (93,38%) e Distrito Federal (91,9%) são as localidades com maior percentual de contribuintes com imposto a restituir.

Os três estados da Região Sul, por sua vez, encabeçam a relação de cidadãos com imposto a pagar. Segundo os dados das declarações já entregues, mais de 8% dos contribuintes de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul terão que depositar alguma quantia para regularizar a situação com o Fisco.

Neste ano, a expectativa da Receita é receber entre 38,5 milhões e 39,5 milhões de documentos até o dia 31 de maio, quando termina o prazo. Com isso, as apresentações realizadas no primeiro dia correspondem a menos de 4% das declarações esperadas pela Receita.

Do total de entregas, 16% utilizaram os documentos pré-preenchidos e 56% optaram pela entrega no modelo simplificado. O Fisco espera triplicar o número de declarações pré-preenchidas neste ano.

Após o fim do prazo, o contribuinte que acertar as contas com o Leão em atraso paga multa que vai de R$ 165,74 a, no máximo, 20% do imposto devido, além de estar sujeito a problemas com o CPF.