Novos casos de envenenamentos em meninas são relatados em mais de 50 escolas no Irã

Novos casos de envenenamento de meninas em escolas no Irã foram relatados neste domingo (5), informou a mídia local, intensificando os apelos para que as autoridades atuem em meio ao crescente medo dos pais.

Desde o final de novembro, centenas de casos foram relatados, a maioria na cidade sagrada de Qom e cerca de 52 escolas foram afetadas, segundo um registro oficial publicado no sábado (4).

Algumas das alunas precisaram de hospitalização.

Os casos mais recentes foram relatados em duas escolas na cidade de Abhar, no oeste, e em Ahvaz, no sudoeste, informou a agência de notícias ISNA, citando autoridades de saúde.

Segundo as agências Mehr e Ilna, também foram registrados casos na cidade-santuário de Mashhad, no nordeste, Isfahan, no centro, e Shiraz, no sul do país.

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, ordenou na sexta-feira (3) aos ministérios do Interior e da Inteligência que “destruam a conspiração do inimigo que busca criar medo e desespero entre a população”. Ele não deu nenhuma indicação sobre a identidade desse “inimigo”.