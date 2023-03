Quando a internet surgiu, eu podia jurar que a humanidade ia melhorar muito. Antes dela, obter conhecimento dava trabalho. A gente tinha que ir à biblioteca pesquisar e, mesmo os mais ricos, que tinham enciclopédia em casa, a britânica BARSA, de preferência, tinham que procurar em um dos seus muitos volumes a informação desejada. Hoje, temos praticamente todo o conhecimento da humanidade literalmente na palma da mão.

Eu imaginava que, com essa facilidade em se conseguir conhecimento, as pessoas acabariam se instruindo acerca das coisas da vida, sairiam do obscurantismo da superstição, da crendice tola, do misticismo, para a luz do conhecimento. Deixariam, no dizer de Platão, as “sombras” para tocar o mundo da realidade.

Ao contrário desse cenário que eu prospectava, temos hoje gente acreditando que a Terra é plana, que ela é oca, que tem antena na vacina contra a Covid-19 para escutar o que a gente fala (já tem isso no Google instalado nos celulares, tá!), que, se eu der dinheiro para o padre ou pastor, Deus vai ficar feliz e vai me entupir de grana. Mais que ao conhecimento, a internet serviu à desinformação em massa.

O mesmo se deu com a música. No passado, era preciso comprar a mídia para se ouvir a canção que se gostava. Quem não tinha dinheiro, ouvia o que a rádio tocava. Lembro-me de sugerir ao meu pai que ligasse na rádio para tocar uma música que eu gostava no dia do meu aniversário. Atualmente, podemos selecionar uma dentre todas as músicas já compostas no planeta, e o cara vem e escolhe ouvir Pabllo Vittar? Ou MC Pipokinha? Vamos combinar que música boa e ruim sempre existiu, em todos os gêneros. Mas o problema nos dias de hoje é que o público pode, nos Spotify’s da vida, escolher, e opta pelo pior!

Nossa mente e coração são como nosso estômago, podem se beneficiar ou adoecer dependendo do que botamos para dentro. Por isso, convido-o a buscar o mais excelente na música, nos filmes, nos livros, na arte em geral, a buscar o mais excelente da informação, a que é checada pelo rigor jornalístico, a buscar o mais excelente em tudo, e deixar o lixo no lugar certo, o lado de fora! Para dentro, só o mais excelente, viu!?