O melhor dos convites

“As Três Cruzes”, uma das principais obras de Rembrandt, é o retrato fiel da condição humana. No quadro, que exibe a crucificação no Gólgota ou Calvário, vê-se Cristo entre dois outros condenados. Numa mesma cena, Deus, em Cristo, e a humanidade toda, nos ladrões, estão condenados. Que condição terrível.

Nossa condenação não decorre de nossos atos, mas de nossa natureza. Vou tentar explicar isso. A alma humana é inclinada ao erro. Ainda quando preferimos fazer o melhor, acabamos, invariavelmente, pendendo para o que não aprovamos. Há, de fato, um elemento em nós, uma força motriz que nos conduz ao erro. A Bíblia chama tal influência de “o Pecado”, no singular. Este “o Pecado” conduz-nos a praticar “os pecados”, no plural, os atos infracionais à lei de Deus. Observe, querido leitor, que a lei de Deus é tão boa, santa e justa quanto Deus é. Ela é Deus expresso, manifestado. Contudo, não temos a natureza de vida capaz de cumpri-la. Pedir a um ser humano que cumpra toda a lei de Deus é o mesmo que pedir a um cavalo que voe.

Esta é a razão pela qual Deus encerra o Antigo Testamento com a palavra “maldição”. Nenhum homem ou mulher jamais cumpriu toda a lei de Deus, nem poderia, e estamos todos, pois, encerrados em uma maldição. Uma vez, ouvi uma ministração feita por meu genro, Marco Antônio, em que afirmava que Deus dera a lei ao homem para ele não a cumprir. Pensei: “Como assim? Se fosse para não a cumprir, bastaria não a ter dado, ora!”. Depois, entendi o que ela buscava transmitir, a ideia de que a lei, boa, santa e perfeita, só põe a lume, só deixa evidente toda nossa incapacidade de levá-la a efeito e, por isso, é forçoso reconhecer nossa condição de pecador. Não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Ser um pecador é um antecedente que produz o pecado mais que um consequente pela prática do mesmo.

Se eu pedisse agora para levantar a mão quem já cometeu um erro, eu primeiramente deveria erguer as duas. Sou um pecador! Essa é a insofismável e inegável verdade sobre a minha condição humana. E, por isso mesmo, lá estou eu também no quadro de Rembrandt, representado pelos dois ladrões. Diante do Cristo crucificado, podemos tomar uma de duas posições distintas, como os mesmos ladrões o fizeram: zombar ou crer. Claro que é mais fácil zombar, já que, para crer, é necessário primeiro reconhecer-se pecador! Confessar o pecado não é contá-lo para alguém, mas admiti-lo como tal. A soberba de nossa alma não nos permite reconhecer a verdade que se impõe como uma montanha, a de que somos pecadores, e, por isso, negamos a Cristo, a Bíblia, a fé.

Note as palavras do ladrão que reconheceu sua condição: “Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem; mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino.” (Lucas 23:41,42). Esse é o caminho da salvação:

1º – Reconhecer-se pecador: “Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem”;

2º – Reconhecer que Cristo não pecou e, portanto, não morria por seus pecados e sim pelos nossos: “… mas este nenhum mal fez”;

3º – Crer na ressurreição: “Lembra-te de mim quando vieres” – o homem sabia que Jesus Cristo morreria, mas que tornaria a viver.

4º – Crer que Jesus é o Senhor: “… no teu reino”. Ele é Rei!

Por ter dito tais palavras, ouviu do grande Salvador: “Hoje, estarás comigo no paraíso!” O homem foi salvo enquanto estava com os pés e mãos pregados, a indicar que ele nada podia fazer para salvar a si próprio, nem nós. Cumpre-nos, pois, seguir-lhe os passos, e aceitar graciosamente o perdão de Deus em Cristo Jesus. Este é o convite que lhe faço! Bom final de semana.