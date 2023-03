O vingador

Lula, apesar da experiência na vida pública, está cometendo o erro mais grave que um político pode cometer: está fazendo política com o fígado. Ressentido pelos mais de 500 dias de prisão, botou como propósito de vida, como meta suprema, f… (não dá para escrever aqui a palavra dita pelo presidente) o senador Sérgio Moro.

Depois de conceder uma entrevista a um site afirmando que as coisas só ficarão bem depois de ele se vingar de Moro, conseguiu enxergar na ação da Polícia Federal, que prendeu membros do Primeiro Comando da Capital, o PCC, que tramavam o sequestro e a morte do ex-juiz e de sua família e de outras autoridades públicas, uma “armação”.

A insinuação do presidente foi leviana, já que não tinha indícios que lhe permitissem a inferência. Lula está com os olhos embaçados pelo ódio e desejo de vingança. Sua fala desmontou a narrativa de seu ministro da Justiça, Flávio Dino, segundo a qual “a Polícia Federal do Lula protegeu o juiz que o condenou”. Mais que isso, a suspeição de Lula sobre a operação manchou a própria PF. Se tudo aquilo foi uma armação, então a Polícia Federal devia estar, necessariamente, encenando o teatro armado por Sérgio Moro. Lula foi, pelo menos, desrespeitoso para com os agentes e delegados que trabalharam no caso.

E, para terminar, a leviandade da fala do presidente atingiu até mesmo o Poder Judiciário, já que uma juíza de direito promanou as ordens de busca e apreensão e prisão. Para expor Lula publicamente, então, a magistrada retirou o sigilo sobre as investigações e cedeu à imprensa nacional as capturas de telas dos celulares dos bandidos com as trocas de mensagens entre eles. Até um código foi criado pelos bandidos para a comunicação. Ficou muito ruim para o presidente.

Moro já foi ministro da Justiça e dos bons. Foi dele a iniciativa de transferir os líderes do PCC e do Comando Vermelho para presídios federais de segurança máxima a fim de, com o isolamento, descontinuar as ações desses grupos criminosos. A retaliação dos bandidos é a prova irrefutável de que deu certo. Sérgio Moro e Flávio Dino são muito diferentes enquanto ministros da Justiça. O primeiro é alvo de criminosos; o segundo, recebido de portas abertas no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, lugar mais armado do mundo e dominado pelo Comando Vermelho. O ex-ministro é odiado pelas facções; o atual, preferido. Realmente, muita diferença.

Voltando ao presidente Lula, espero que ele deixe a rancidez de seu ódio para sua vida pessoal e que, na presidência da República, ocupe-se do que é melhor para o Brasil. Podia começar por se preocupar menos com o senador Sergio Moro e passar a pensar mais na economia do país. Ontem, como eu previa, o Copom manteve a taxa básica de juros da economia, a SELIC, em 13,75% ao ano. A Bolsa caiu, o dólar subiu, o crescimento do PIB estagnou e Lula só tem olhos para o Moro. O senhor Luís Inácio Lula da Silva precisa urgentemente deixar de ser o vingador para se tornar presidente de fato.