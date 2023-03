Oh, raios!

Lula vai viajar de novo, para a China desta vez. Não é novidade ou notícia; ele só cuidou disso quando presidiu o Brasil entre 2003 e 2010. Está só repetindo o mesmo roteiro. Centenas de pessoas, entre empresários e políticos, comporão o distinto séquito do presidente. Uma quantia obscena de dinheiro custará aos cofres públicos essa empreitada, mas, ao que parece, o presidente Lula não está lá muito preocupado em conter os gastos públicos.

É que ele adiou, para depois dessa viagem, o anúncio sobre o novo arcabouço fiscal que seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lhe apresentou. Haddad queria que o presidente autorizasse a publicação ao menos dos contornos dessa âncora que substituirá o atual teto de gastos (regra pela qual limita o incremento do Orçamento da União à correção monetária por 20 anos), por conta da reunião que o Comitê de Política Monetária, o Copom, terá hoje para anunciar a alteração ou não da taxa de juros do país, mas Lula não acedeu. Sinal de que não gostou dos novos parâmetros limitadores de gastos públicos.

Em geral, político não gosta de conter gastos, já que isto nada tem de popular. Contudo, caso não ocorra o controle das contas públicas, o Brasil estará condenado à estagnação econômica, ao não crescimento de sua economia. E a razão é simples: se um empresário lucra mais emprestando dinheiro para o governo, para que empreender? Melhor é investir o dinheiro no Tesouro Direto e ficar de boa na praia que ter que acordar cedo todo dia para cuidar dos negócios.

Além disso, pagando juros exorbitantes como os de agora, o governo enxuga dinheiro da praça e os empréstimos ficam mais caros. Por essa razão é que, quando a Selic (sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a taxa base da economia) sobe, sobem igualmente os juros do cartão de crédito, do cheque especial, dos financiamentos imobiliários ou de automóveis, aumentando o valor das parcelas mensais desses financiamentos e fazendo com que as pessoas parem de construir ou comprar. Com isto, gera-se menos emprego, menos renda e menos impostos também. Sem impostos, o governo só pode fazer uma coisa para fechar as constas: emprestar mais dinheiro e, para isto, tem que pagar mais juros.

Em outras palavras, juros altos esfriam a economia, que gera menos impostos, que torna necessário emprestar mais dinheiro, que obriga o governo e pagar mais juros… É um círculo vicioso terrível, que só joga o Brasil para baixo. Por que o Banco Central não baixa os juros, então? A questão é técnica. Se o governo não equilibra suas contas, antes empresta dinheiro para fechar o caixa, na prática, ele está “emitindo moeda”, o que pode trazer de volta a inflação, com todos seus efeitos deletérios, especialmente para a população mais pobre.

O que me deixa confuso sobre essa nova âncora fiscal que Haddad preparou é que não vazou nenhum detalhe sobre ela até aqui. Em geral, os governantes vazam propositadamente alguma informação para a imprensa a fim de “sentir o pulso” do mercado, para antecipar como será a reação à medida. Até agora, como disse, nada de serem conhecidas as regras. Ou ela é muito boa ou muito ruim. E, não a tendo anunciado prontamente como pretendia Haddad, acredito que Lula não confiou muito no resultado do trabalho do ministro. Bora esperar o Lula falar com o Xi Jinping, o presidente chinês, para sabermos que raios tem nesse arcabouço.