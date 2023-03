Operação mira organização criminosa que comercializava drogas em grupos de Whatsapp

A Polícia Civil cumpre, na manhã desta quinta-feira (09), 36 ordens judiciais de prisão preventiva e de busca e apreensão, dentro da Operação Mensageiros, contra integrantes de uma associação criminosa envolvida com o tráfico de entorpecentes na região de Primavera do Leste.

A operação, coordenada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos do município, cumpre os 19 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão nas cidades de Primavera do Leste, Rondonópolis e em Aragarças (GO).

A Derf de Primavera do Leste instaurou inquérito para apurar a existência de comércio ilícito de drogas realizada por meio de grupos no aplicativo Whatsapp. Nesses grupos, traficantes e usuários interagiam, comprando e vendendo entorpecentes e criando, assim, um canal direto entre quem anuncia e vende as drogas e os compradores e usuários.

Durante a investigação, que durou aproximadamente, três meses, a equipe da delegacia especializada identificou, pelo menos, 19 suspeitos que atuavam no tráfico. Nos grupos, os traficantes anunciavam a venda de maconha, ecstasy e cocaína.

A Operação Mensageiros emprega um efetivo de 70 policiais civis das unidades da Delegacia Regional de Primavera do Leste, de Rondonópolis, Barra do Garças, além das Gerências de Operações Especiais (GOE) e de Combate ao Crime Organizado (GCCO).

O nome da operação faz menção ao modus operandi adotado pelo grupo criminoso de anunciar drogas por meio de aplicativos de mensagens instantâneas.