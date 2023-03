Pai e filhos investigados por homicídio qualificado são presos pela Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (08.03), em Colniza, na região noroeste de Mato Grosso, três homens – pai e dois filhos, investigados por um homicídio ocorrido no município. A equipe policial da Delegacia de Colniza cumpriu ainda os mandados de busca e apreensão contra os envolvidos. A Justiça decretou ainda a quebra do sigilo de dados telemáticos contra os três investigados.

Francisco Eduardo Borralho da Silva, de 35 anos, foi encontrado morto, com disparos de arma de fogo, no dia 02 de março, em uma avenida de Colniza.

Durante a investigação na cena do crime a equipe policial encontrou um chinelo e um boné na calçada da casa dos investigados. Ao perguntar se alguém da residência havia visto algo em relação ao crime, o dono da casa e seus dois filhos se limitaram a responder que não tinham escutado nada e que iriam para a fazenda naquele momento.

A residência tinha câmeras de monitoramento e a Polícia Civil solicitou as imagens, pois devido às posições em que se encontravam, poderiam ter registrado cenas do crime. O dono da residência respondeu que as câmeras não estava funcionando, entretanto, demonstrou nervosismo neste momento.

Em diligências posteriores, a equipe de investigação apurou que o dono da residência mentiu, pois, as câmeras estavam em funcionamento, o que levou a Polícia Civil a suspeitar de tal atitude.

Em análise das imagens, os investigadores extraíram que por volta das 00h10 do dia dois de março, hora de a vítima passou pela Avenida do Contorno, entrou em outra rua e ficou parada por alguns segundos em frente a casa dos investigados e depois foi em direção ao portão da residência, voltou para a frente da casa do lado e ficou parado no meio da rua por um tempo.

As imagens mostram ainda que minutos depois, a vítima retorna em direção à casa dos investigados, mas sai e vai para o outro lado da rua, como tivesse indo embora. Nesse momento, uma câmera mostra que duas pessoas saem da casa e cercam Francisco Eduardo no meio da rua, próximo a um caminhão branco escrito no para-brisa ‘Carlito do Boi’. A vítima tenta escapar dos seus agressores e sai correndo, deixando cair o boné e chinelo, quando é atingida por disparos de arma de fogo e cai na rua.

O delegado de Colniza, Giuliano Bertucini, explica que o modo de agir dos investigados, quando requeridas as imagens das câmeras de segurança da residência para análise, demonstrou a tentativa de atrapalhar a investigação, não apenas se negando em ceder as imagens, como tentando obter novo sistema de armazenamento para substituir aquelas do dia em que ocorreu o homicídio.

Na decisão que decretou as prisões preventivas, as buscas e quebra de sigilo telefônico, o juiz da Comarca de Colniza, Luiz Antônio Muniz Rocha declarou que na análise dos elementos obtidos na investigação é possível aferir indícios de autoria delitiva dos investigados. “A dinâmica dos fatos relatados pelos investigadores de polícia, consubstanciada com as imagens de monitoramento, levam à conclusão lógica da existência de materialidade e indícios suficientes de autoria. Ainda que não se consiga visualizar a face dos acusados nas imagens, estas demostram, claramente, que os suspeitos saem e entram na casa dos representados, antes e após a morte da vítima”, diz trecho da decisão.

As buscas foram cumpridas na residência dos investigados e na propriedade rural. Os materiais apreendidos, como celulares, sistema de câmeras de seguranças, entre outros, serão analisados pela equipe da Delegacia da Polícia Civil, a fim de instruir o inquérito.