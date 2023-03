PC conclui 82 inquéritos de violência doméstica em fevereiro

A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Barra do Garças (MT), fechou o mês de fevereiro, com a remessa histórica de 82 inquéritos policiais concluídos e encaminhados ao Poder Judiciário.

O número resultou em 98% dos procedimentos finalizados, com autoria identificada, e indiciamento dos agressores de crimes de violência doméstica e familiar.

O trabalho realizado pela equipe da DEDM de Barra do Garças reflete a dedicação e empenho com a meta interna, em concluir mais inquéritos do que instaurar. Em fevereiro deste ano foram instaurados 23 inquéritos policiais.

A delegada Luciana Canaverde destaca que o resultado é motivo de orgulho para toda a equipe, comprometida na busca do acolhimento e aumento da sensação de segurança das mulheres em situação de violência doméstica.

“Essa quantidade de inquéritos conclusos é um marco para a Polícia Civil, pois fevereiro é o mês com menor quantidade de dias úteis, haja vista o recesso prolongado do feriado de carnaval”, lembrou ela.

Conforme a delegada, todos os servidores devem ser reconhecidos pelo esforço na concretização do direito às mulheres em situação de violência doméstica.

“São vítimas que procuram a unidade policial especializada e podem se sentir cada vez mais confiantes em denunciar os diversos atos violentos aos quais são submetidas, pois encontrarão conforto e a certeza de que atuação desses valorosos policiais civis não parará até a conclusão da investigação e remessa a Justiça”, finaliza Luciana.

Neste mês de março, está sendo realizada em âmbito nacional a Operação Átria, do Ministério da Justiça com as Polícias Civis, focada em coibir crimes de violência contra a mulher, principalmente a doméstica e familiar, com o cumprimento de mandados de prisão preventiva e temporária, apreensões de armas e resgate e acolhimento de vítimas.

A operação também engloba ações preventivas, com palestras, cursos, orientações e outras ações pedagógicas buscando a conscientização sobre o ciclo de violência e prevenir a elevação dos números de mulheres em situação de violência doméstica e familiar.