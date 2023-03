PC cumpre mandados contra família investigada por roubo de insumos agrícolas em propriedades rurais de Rondonópolis

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou nesta sexta-feira (31), em Rondonópolis, a Operação Patriarca com o cumprimento de nove mandados de prisão e de busca e apreensão contra cinco investigados por roubo de insumos agrícolas em propriedades rurais do município.

Os mandados judiciais serão cumpridos em Rondonópolis e Várzea Grande. A operação conta com apoio da Gerência de Combate ao Crime Organizado.

O roubo que originou a operação foi registrado em fevereiro deste ano, em uma propriedade localizada na região de Sete Placas, na zona rural de Rondonópolis, e é investigado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos do município.

Roubo e fuga

Por volta das 19 horas, do dia 21 de fevereiro, um grupo de oito criminosos, encapuzados e armados, anunciou o roubo e manteve os funcionários da fazenda em cárcere privado. Depois, os ladrões fugiram levando, aproximadamente, 70 toneladas de fertilizantes, 40 toneladas de soja, uma camionete GM/S10, dinheiro em espécie e outros objetos pessoais das vítimas.

Os autores do crime mantiveram as vítimas em cárcere privado por aproximadamente 12 horas, até o dia seguinte, enquanto executavam o roubo dos produtos agrícolas.

Conforme relato das vítimas, a soja roubada foi carregada num caminhão da própria fazenda, conduzido por um dos criminosos, e descarregada em local desconhecido. Depois, o veículo retornou à fazenda. Já para o roubo do fertilizante, o bando utilizou dois caminhões com semirreboques, trazidos pelo próprio do grupo criminoso para transportar o produto.

Um dos caminhões, com 40 toneladas do fertilizante, ficou atolado com a carga durante a fuga. De acordo com as investigações os autores do crime retornaram para a propriedade rural e subtraíram mais três tratores para tentar desatolar o veículo, mas não conseguiram e abandonaram a carga. Depois disso, eles roubaram a camionete S10 branca, para auxílio na fuga.

Assim que foi comunicada sobre o crime, a Derf de Rondonópolis foi até a fazenda, recuperou parte do material roubado e iniciou a apuração do crime.

Família criminosa

O material investigativo reunido pela Derf comprovou que cinco criminosos tiveram participação no roubo, sendo quatro deles da mesma família (pai, filhos e sobrinho) e conhecidos do meio policial por envolvimento em roubo, furto e receptação de cargas de adubo, soja e farelo de soja.

Um deles, J.B.S.F prestou serviços na fazenda roubada e foi o responsável por fornecer detalhes específicos e informações privilegiadas para os demais executores do crime. Ele estava na propriedade quando os fertilizantes foram adquiridos e descarregados no galpão da fazenda; e perguntou a outros funcionários que tipo de produto estava sendo armazenado, ou seja, ele tinha conhecimento que no local havia uma grande quantidade de fertilizantes.

Outro investigado, A.C.S.F., foi identificado pela Derf como o motorista responsável pelo transporte da carga. A preparação e execução do crime foram articuladas por A.C.S.F, J.S., H.S e J.V.S com o abastecimento dos veículos utilizados e o planejamento operacional.

“Durante as investigações foram coletadas e analisadas imagens de câmeras de segurança, ouvidas testemunhas e reunidas outras provas que não deixam dúvidas quanto à participação dos indiciados nos crimes”, comentou o delegado titular da Derf, Santiago Sanches.

Os indícios reunidos apontam a participação dos autores no crime de roubos circunstanciado (concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo), além de causar um prejuízo estimado às vítimas em R$ 500 mil.

Os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram deferidos pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis. Todos os indiciados têm passagens policias pelos crimes de roubo e receptação de cargas.

O nome da operação faz alusão a uma das famílias mais conhecidas do crime conhecida como “Família Patriarca”, da famosa máfia italiana Cosa Nostra” que agia nos Estados Unidos no século XX.