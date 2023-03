PC mira organização criminosa especializada em roubos e furtos veículos

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERFVA), com apoio da Gerência de Operações Especiais (GOE), deflagrou na manhã desta terça-feira (28.03), a Operação Terminus para cumprimento de 12 ordens judiciais, decretados dentro de investigações de roubos de caminhonetes em Cuiabá.

No total, são cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão domiciliar, decretados pelo Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá.

As ordens judiciais são cumpridas na Capital e contam com a participação de 30 policiais civis, sendo 17 investigadores, 10 escrivães e três delegados de polícia, divididos em seis equipes.

Investigações

A Operação Terminus foi deflagrada com base em investigações da DERFVA que apuraram roubos de veículos, em especial caminhonetes, ocorridos em Cuiabá nos anos de 2020 e 2021, praticados com emprego de armas de fogo e concurso de agentes.

Durante os trabalhos, foi identificada uma organização criminosa envolvida nos roubos e também em outros crimes como furtos, adulteração de sinais identificadores de veículos automotores, falsificação e uso de documentos públicos e falsidade ideológica.

Estrutura da organização

A organização criminosa contava com uma estrutura complexa, incluindo imóveis locados previamente, para ocultação dos veículos roubados/furtados e adulteração dos sinais identificadores, antes de realizar seu transporte para a Bolívia, havendo indícios de ramificação do grupo no país vizinho.

O delegado responsável pelas investigações, Maurício Maciel Pereira Júnior, destacou que as investigações apontaram que um dos líderes do grupo possui vínculo com organização criminosa na cidade do Rio de Janeiro, notadamente na favela da Maré.

“A operação busca a desarticulação do grupo criminoso, obtendo importantes elementos de informação e de prova sobre os crimes praticados e sobre a identidade de outros membros, medidas essas fundamentais para o êxito das investigações e para cessação das atividades criminosas”, explicou o delegado.

Nome da Operação

“Terminus” indica a fase de conclusão das investigações que identificaram a organização criminosa, assim como o foco no encerramento na atuação do grupo.