Penas aplicadas a homens por duplo homicídio somam 81 anos

Emanoel Henrique de Oliveira, o “Xexéu”, e Wanderson Pereira dos Santos, conhecido como “Pascoal/Kauan”, foram condenados pelo Tribunal do Júri da comarca de Sapezal pelo assassinato de duas adolescentes ocorrido no ano de 2019. As penas aplicadas foram de 24 anos, sete meses e seis dias de reclusão no regime inicial fechado e de 56 anos e seis meses de reclusão no regime inicial fechado, respectivamente. A dupla, que já estava presa provisoriamente, não poderá recorrer em liberdade.

Conforme a denúncia da Promotoria de Justiça de Sapezal, o crime aconteceu em abril de 2019, na Fazenda Tucunaré, zona rural do município. Os condenados mataram as adolescentes M.H.M.M. e T.I. dos S. por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Emanoel de Oliveira foi condenado por ter sido o executor dos homicídios, enquanto Wanderson dos Santos fora condenado na qualidade de mandante.

O júri foi realizado no dia 3 de março (sexta-feira).