Pitbull se assusta com o brilho nos dentes e arranca nariz de mulher

Olivia Quast estava alimentando Bentley, o cachorro de seu namorado, um pitbull de seis anos, quando foi atacada violentamente. A americana, que vive em Connecticut, teve o nariz arrancado por inteiro e ainda machucou seriamente o braço esquerdo.

“Coloquei minha mão no meu nariz e ele atacou meu braço mais duas vezes. Seus olhos estavam completamente diferentes”, diz Olivia ao tablóide The Independent.

A artista de 30 anos acredita que o animal, que foi vítima de maus tratos quando vivia com o antigo dono, teve essa reação após se assustar com a luz emitida pelo aparelho de clareamento dentário que ela estava usando.

As mordidas foram tão fortes que ela precisou chutar o animal para se soltar. Após ser atacada, ela ficou completamente desesperada quando tocou o rosto e não sentiu nariz .

Olivia ligou para a mãe dizendo que estava agoniada e que não sentia seus dedos, além de sentir muito frio.

Uma ambulância foi chamada e os socorristas acharam o nariz e o septo. No hospital, os médicos confirmaram que ela não perderia o olfato e nem teria a respiração afetada. Cirurgiões plásticos vão usar cartilagem da orelha e pele da testa para fazer a reconstrução.

No braço foram necessárias duas placas, oito parafusos e dois pinos para manter o membro unido. Os nervos e os ligamentos foram comprometidos e levará ao menos um ano para se recuperarem.

Olivia afirma que sempre teve uma ótima relação com Bentley e que o cachorro do namorado foi o primeiro canino a conquistar seu coração, já que ela é uma amante de gatos.

Uma amiga iniciou uma campanha de doações para ajudar com os custos das cirurgias e da internação que já passam dos US$ 66 mil (R$ 340 mil).

Bentley foi sacrificado no final, mas seu dono afirma que os últimos momentos da vida do animal foram ótimos, cheios de comidas, brincadeiras e música clássica.