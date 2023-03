Plantas em casa: conheça 5 espécies que vivem bem na sombra

Ter plantas em casa pode ser muito positivo para a nossa saúde física e mental, além de tornar o ambiente mais agradável. Mas, em alguns casos, mesmo que se queira ter folhas verdes ou flores em casa, há um grande desafio – a falta de Sol.

Para este problema, uma linda solução – opte por espécies que se adaptam bem à sombra e vivam bem em ambientes mais fechados. Ficou curioso para saber quais são elas? Confira algumas opções abaixo:

Lírio da Paz

Frequentemente relacionada ao símbolo da paz, o cultivo desta espécie requer sombra e meia-sombra, e um bom substrato. Quando cultivado em ambientes internos, o solo pode ser misturado com vermiculita, que ajuda a manter a umidade.

Dinheiro-em-penca

Por conta das inúmeras folhas ovais, a espécie ganhou o nome popular de dinheiro-em-penca. Os ramos podem chegar a 15 cm e a espécie aprecia solo bem adubado e com boa permeabilidade, na sombra ou em meia-sombra.

Maranta leuconeura

Fácil de cuidar, a maranta leuconeura é uma planta que prefere sombra ou meia-sombra. Além disso, ela também gosta de solo úmido, o que requer regas de duas a três vezes por semana.

Jibóia

A jibóia pode ser plantada em vasos pequenos e crescer para baixo, criando cachos polpudos, que alcançam até 1,20 m de comprimento. Quando bem cuidada, pode até superar essa medida, desde que seu substrato seja mantido úmido, bem drenado e rico em matéria orgânica. Já em vasos maiores ou plantadas direto no solo, a jibóia pode crescer como trepadeira.

5. Imbé

Por terem folhas grandes, os filodendros tendem a perder umidade mais facilmente, melhorando assim a umidade do ambiente ao seu redor. Conhecida também como imbé, a espécie precisa de rega apenas uma vez por semana e gosta apenas de luz indireta.

Peperômia

Fáceis de cultivar, as peperômias demandam poucas regas. – o excesso de água pode acabar comprometendo as raízes e fazendo com que a planta apodreça. Além disso, elas não atraem muitas pragas e vivem bem em ambientes com sombra.