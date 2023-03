PM apreende cocaína e três são detidos por tráfico de drogas

Três homens de 19, 24 e 29 anos foram detidos pela Polícia militar, pelo crime de tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira (8), em Pedra Preta (MT) e Rondonópolis (MT).

Durante rondas pelo bairro Vila Goiás em Pedra Preta, a PM avistou um táxi com a placa de cor branca onde o passageiro desceu e entregou algo aparentando ser uma sacola para o morador de uma residência.

Conforme informações da PM, o morador da casa já é conhecido das guarnições por ter envolvimento com o uso de entorpecentes.

Durante fiscalização, a Polícia apreendeu vários papelotes de uma substância análoga a cocaína, somando aproximadamente 600 gramas.

O motorista do táxi seguiu para a cidade de Rondonópolis junto com o passageiro. O veículo foi abordado e o passageiro do táxi relatou que só esteve na cidade de Pedra Preta para receber um dinheiro no total de R$ 1.200,00.

Já o taxista respondeu que somente foi contratado para ir até a cidade de Pedra Preta e que não sabia que se tratava de entrega de entorpecentes.

A PM ainda apreendeu vários apetrechos para armazenamento de drogas, como pino, balança de precisão, tesoura, dinheiro trocado e outros materiais.

Os três homens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para providências cabíveis.