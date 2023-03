Uma ossada humana foi encontrada na tarde desta sexta-feira (17) em uma região de mata na estrada da Chocadeira, em Tangará da Serra – MT. Havia sinais de tiros no crânio.

A Polícia Militar recebeu a informação da ossada e foi até o local. Polícia Civil e Politec também foram acionadas.

Pelo estado, a ossada aparenta estar no local há pelo menos um ano. Dois projéteis foram encontrados no local, além de sinais de tiros no crânio e no tórax.

O crime segue sendo investigado.