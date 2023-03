Polícia Civil apreende drogas, bolo e brownies feitos com maconha

Policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), apreenderam drogas, materiais para a venda ilícita e um bolo feito com maconha, nesta quinta-feira (16), em Cuiabá.

Uma suspeita de 23 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Outra jovem de 26 anos também foi conduzida para esclarecimentos, por uso de entorpecentes.

A ação foi realizada para cumprimento de mandado de busca e apreensão, decretado pelo juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (Nipo), tendo como alvo um endereço no bairro Centro Norte, na Capital.

Ao chegar ao imóvel, a equipe localizou um saco plástico (ziplock) com maconha, um pacote com várias unidades da mesma embalagem, duas balanças de precisão, máquina de cartão, além de rolos de papel filme, papéis para confeccionar cigarros de maconha, entre outros itens.

Na cozinha do apartamento foi encontrado dentro do forno um bolo de chocolate produzido com a maconha, e doces do tipo Brownie também feitos com maconha e embalados em papel plástico.

Diante dos fatos a moradora de 23 anos e a outra pessoa que estava no local, foram detidas e encaminhadas até a DRE. Ambas conduzidas foram ouvidas e a responsável pelo apartamento foi autuada em flagrante delito.

Após a confecção dos autos, a presa foi apresentada e colocada à disposição da Justiça.