Polícia Civil de MT está com inscrições abertas para 2º Curso de Operações Policiais

A Polícia Civil de Mato Grosso está com as inscrições abertas para o processo seletivo do Curso de Operações Policiais, da Gerência de Operações Especiais (GOE). O curso é organizado pela GOE e Academia da Polícia Civil.

As inscrições seguem até o dia 03 de março. São ofertadas 30 vagas distribuídas entre policiais lotados na GOE e demais delegados, investigadores e escrivães da instituição. Outras 10 vagas são destinadas a forças de segurança convidadas.

O curso será realizado em Cuiabá, com duração aproximada de 20 dias, e carga horária de 220 horas-aula. A aula inaugural será no dia 03 de abril.

A etapa de inscrição e pré-seleção envolve avaliação dos documentos exigidos no edital e os testes de aptidão física e técnica. O resultado final dos inscritos aprovados para o COP será divulgado no dia 20 de março.

O diretor de Atividades Especiais da Polícia Civil, delegado Vitor Hugo Bruzulato, pontua que o COP é um instrumento importante de capacitação e aprimoramento técnico para os policiais civis, com abordagens como adentramento tático em situações que envolvam cumprimento de mandados e outras abordagens necessárias. “O curso é um instrumento primordial para que o policial esteja plenamente capacitado a agir em segurança para si e com seus companheiros de trabalho”, observou o diretor.

COP

O corpo docente será composto por instrutores da Gerência de Operações Especiais, com conhecimento prático e teórico e que possuam o Curso de Operações Táticas Especiais ou equivalentes na área de Operações Táticas, além instrutores de áreas específicas convidados pela coordenação.

As atividades serão realizadas nas instalações da Acadepol e na Gerência de Operações Especiais, podendo ocorrer treinamentos em variados ambientes, internos, externos e naturais, bem como horários diurnos e noturnos, a critério da coordenação.

A grade curricular abrangerá as disciplinas de abordagem policial, armamento e tiro, atendimento pré-hospitalar tático, cumprimento de mandado em área urbana e rural, defesa pessoal, entradas táticas, noções de ocorrências com explosivos, operações helitransportadas, patrulha rural e urbana e treinamento físico policial.