Polícia Civil e Bombeiros localizam corpo de criança assassinada pelo ex-padrasto

A Polícia Civil e equipes do Corpo de Bombeiros localizaram na manhã desta segunda-feira (06.03) o corpo da criança de cinco anos, morta na última sexta-feira em Colíder, no norte do estado. Equipes da Delegacia da Polícia Civil e bombeiros da região estavam no terceiro dia de buscas.

“O local é cheio de pedras e logo depois tem um córrego, que desce dez metros até essa parte da mata, onde foi encontrado o corpo da vítima”, explicou o delegado Breno Houly, acrescentando que o local onde estava a vítima não batia com a informação fornecida anteriormente pelo autor do crime.

O corpo da criança foi localizado em uma mata, na MT-320, próximo a uma pista de motocross, distante 27 quilômetros do ponto onde, inicialmente, o autor do crime teria dito que deixou a vítima.

“Tivemos que procurar por mais imagens da concessionária da rodovia que pudessem auxiliar nas buscas e descobrimos que o autor mentiu sobre a localização”, informou o delegado de Colíder.

O autor do crime, de 33 anos, foi preso em flagrante no sábado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, e disse aos policiais que teria jogado o corpo da criança no Rio Carapá. Contudo, nas buscas realizadas no sábado e domingo no local indicado, não foi localizado o corpo do menor.

O delegado Breno Houly explica que J.E.S. foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado (meio cruel) e ocultação de cadáver. Durante interrogatório, o suspeito confessou o crime, mas alegou não se lembrar do motivo de ter cometido o homicídio.