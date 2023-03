Polícia Civil identifica autor de tentativa de latrocínio contra policial penal

Em rápido trabalho de investigação, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG), identificou um dos autores da tentativa de latrocínio contra um policial penal, ocorrida no início da tarde de segunda-feira (20.03).

O suspeito identificado como Adnen de Souza, conhecido como “Dinon” ou “Dinão” possui duas condenações anteriores pelos crimes de roubo majorado e latrocínio. Os policias da Derf-VG estão em diligências para localizar o suspeito que está foragido.

O crime ocorreu por volta do 12h40 na residência do policial, no bairro Nova Várzea Grande, ocasião em que o filho da vítima foi abordado por dois homens, um deles em posse de uma arma de fogo. Ao perceber que o filho foi rendido pelos criminosos, o policial efetuou disparos contra os suspeitos, que revidaram os tiros, atingindo a vítima.

Após os fatos, os suspeitos fugiram do local. O policial penal foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro de Várzea Grande com ferimento na região do tórax e no calcanhar direito. Assim tomou conhecimento dos fatos, a equipe da Derf-VG iniciou as diligências conseguindo identificar “Dinão” como um dos autores do crime. O suspeito ainda não foi localizado e é procurado pela Polícia.

A delegada da Derf-VG, Elaine Fernandes de Souza, destacou empenho dos policiais da Derf para rápida identificação do suspeito. “As investigações seguem em andamento para localizar e prender o autor do crime”, disse a delegada.

Informações do paradeiro do suspeito podem ser passadas de forma anônima por meio do número da Polícia Civil 197 e pelo telefone do plantão da Derf-VG (65) 9 9989-9109.