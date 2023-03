Polícia Civil procura por dupla que cometeu tentativa de homicídio em Rondonópolis

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Rondonópolis concluiu o inquérito que apurou uma tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo ocorridos no município, no dia 12 de fevereiro, e procura pelos autores dos crimes.

Durante as investigações, a Polícia Civil apurou que vítima integrava uma facção criminosa e por ter infringido ‘normas’ da organização teve a morte decretada. No dia 12 de fevereiro, a vítima, de 27 anos, estava saindo de casa junto com sua mãe, quando dois homens armados entraram no quintal da residência e realizaram disparos contra o rapaz.

No dia 9 de março, a DHPP prendeu um dos envolvidos na tentativa de homicídios e outros dois identificados na investigação estão foragidos.

São procurados pela Polícia Civil Kayque da Silva Souza, conhecido como “briga de galo” e Willian César de Arruda Batista, conhecido como “bruxo”. Ambos estão com mandados de prisão decretados pela Justiça e são criminosos de alta periculosidade.

Para cometer o crime, a dupla utilizou um veículo modelo VW Gol, vermelho, com teto queimado. Informações que possam levar ao paradeiro da dupla e localização do veículo podem ser denunciadas aos números 197 ou (66) 99911-3598.